На бульваре Гагарина в Брянске заметили провал
В яму упало дерево, украшающее лестницу
Изменить размер текста:
На бульваре Гагарина в Брянске прохожие заметили провал. Фотографии ямы горожане опубликовали в соцсетях в понедельник, 20 мая. В промоину упало украшение лестницы - «майское» дерево. В комментариях пользователи понадеялись, что подрядчик быстро устранит провал.
В комментариях пользователи понадеялись, что подрядчик быстро устранит провал. Фото: vk.com, Елена Матвеенкова
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU