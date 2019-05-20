2019-05-20T17:13:50+03:00
Общество

На бульваре Гагарина в Брянске заметили провал

В яму упало дерево, украшающее лестницу
Мария Дедкова
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На бульваре Гагарина в Брянске прохожие заметили провал. Фотографии ямы горожане опубликовали в соцсетях в понедельник, 20 мая. В промоину упало украшение лестницы - «майское» дерево. В комментариях пользователи понадеялись, что подрядчик быстро устранит провал.

В комментариях пользователи понадеялись, что подрядчик быстро устранит провал. Фото: vk.com, Елена Матвеенкова

В комментариях пользователи понадеялись, что подрядчик быстро устранит провал. Фото: vk.com, Елена Матвеенкова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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