2019-05-20T16:18:26+03:00
Происшествия

Жительницу Клинцовского района арестовали по подозрению в убийстве знакомого

По версии следствия, причиной трагедии стала пьяная ссора
Мария Дедкова
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39-летняя жительница села Займище Клинцовского района задержали по подозрению в убийстве знакомого.

По версии следствия, ночью 15 мая селянка выпивала у себя дома с 31-летним приятелем. Во время застолья знакомые поссорились, и женщина ударила гостя ножом в грудь. От полученного ранения потерпевший скончался на месте, поясняют в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По решению суда подозреваемую арестовали. Раньше селянку осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, но наказание отсрочили из-за малолетних детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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