На предприятии в Климовском районе бывшего сотрудника заподозрили в краже металлолома

СЕГОДНЯ 15:36 2019-05-20T15:36:38+03:00

Оказалось, предполагаемый преступник не так давно вышел из колонии. Фото: Иван ВИСЛОВ

За это 45-летнему мужчине грозит до пяти лет колонии

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Уже судимого 45-летнего жителя села Сачковичи, что в Климовском районе, заподозрили в краже с местного предприятия.

Во время обхода территории сотрудники службы охраны заметили мужчину, который пытался вынести со склада металлолом. В задержанном они опознали бывшего работника фирмы. После разговора несостоявшегося вора отпустили.

Но злоумышленник через пару часов повторил попытку забраться на предприятие. На этот раз его задержали и передали сотрудникам полиции.

Оказалось, предполагаемый преступник не так давно вышел из колонии, поясняют в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Теперь за кражу селянину грозит новый срок - до пяти лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU