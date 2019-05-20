В этом году в Брянской области на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями потратят почти 158 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:45 2019-05-20T15:05:54+03:00

За пять лет на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями направят около одного миллиарда рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

На эти деньги купят новое оборудование для сосудистого центра и сосудистых отделений больниц

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В этом году в Брянской области на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями направят 157,7 миллиона рублей. На эти деньги купят новое оборудование для сосудистого центра и сосудистых отделений больниц.

Средства выделяют в рамках регионального проекта, который будет действовать с 2019 по 2024 годы, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. За это время на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями направят около одного миллиарда рублей.

В рамках программы до 2024 года повышение квалификации пройдут 151 врач-кардиолог, 203 врача-невролога и 78 врачей смежных специальностей.

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ИСТОЧНИК KP.RU