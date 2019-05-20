В Жирятино осудили мать, задолжавшую своему ребенку больше одного миллиона рублей по алиментам

СЕГОДНЯ 13:21 2019-05-20T13:21:37+03:00

Приговор пока не вступил в законную

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Жительницу Жирятино осудили за долги по алиментам. С 2009 года женщина должна была выплачивать деньги на содержание несовершеннолетнего ребенка. Но несмотря на предупреждения, селянка средства не перечисляла.

Женщину привлекли к административной ответственности. Но и эта мера не дала никаких результатов.

Общая сумма задолженности составила больше одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

По решению Выгоничского районного суда селянку приговорили к шести месяцам исправительных работ с удержанием пяти процентов в доход государства.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU