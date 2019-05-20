В Жирятино осудили мать, задолжавшую своему ребенку больше одного миллиона рублей по алиментам
Жительницу Жирятино осудили за долги по алиментам. С 2009 года женщина должна была выплачивать деньги на содержание несовершеннолетнего ребенка. Но несмотря на предупреждения, селянка средства не перечисляла.
Женщину привлекли к административной ответственности. Но и эта мера не дала никаких результатов.
Общая сумма задолженности составила больше одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.
По решению Выгоничского районного суда селянку приговорили к шести месяцам исправительных работ с удержанием пяти процентов в доход государства.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU