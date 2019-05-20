Банда похитителей иномарок не сумела разжалобить Брянский областной суд

СЕГОДНЯ 12:39 2019-05-20T12:39:11+03:00

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В законную силу вступил приговор Советского районного суда Брянска, по которому виновными в кражах признали жителей Ленинградской области.

С октября по декабрь 2017-го 38-летние сообщники похитили одну "Тайоту" и пытались угнать еще три таких же автомобиля. Кроме того, один из фигурантов украл еще две "Тайоты" и сигнальный револьвер «Наган-С». Причиненный жителям Брянской, Тульской и Вологодской областей ущерб оценили в девять миллионов рублей.

Банду задержали на одном из похищенных автомобилей в Брянском районе, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Суд приговорил виновных к 6,5 годам и 5 годам колонии общего режима. Кроме того, одному из фигурантов назначили штраф в 160 тысяч рублей.

Осужденные оспорили приговор суда, но апелляцию не удовлетворили.

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ИСТОЧНИК KP.RU