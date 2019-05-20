Банда похитителей иномарок не сумела разжалобить Брянский областной суд
В законную силу вступил приговор Советского районного суда Брянска, по которому виновными в кражах признали жителей Ленинградской области.
С октября по декабрь 2017-го 38-летние сообщники похитили одну "Тайоту" и пытались угнать еще три таких же автомобиля. Кроме того, один из фигурантов украл еще две "Тайоты" и сигнальный револьвер «Наган-С». Причиненный жителям Брянской, Тульской и Вологодской областей ущерб оценили в девять миллионов рублей.
Банду задержали на одном из похищенных автомобилей в Брянском районе, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Суд приговорил виновных к 6,5 годам и 5 годам колонии общего режима. Кроме того, одному из фигурантов назначили штраф в 160 тысяч рублей.
Осужденные оспорили приговор суда, но апелляцию не удовлетворили.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU