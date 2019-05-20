2019-05-20T12:09:23+03:00
Общество

В Брянске начинается ремонт проспекта Ленина

Работы пообещали вести ночью
Мария Дедкова
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Как отметили специалисты, к проведению работ все готово.Как отметили специалисты, к проведению работ все готово.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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На этой неделе, с 20 по 26 мая, в Брянске начинается ремонт еще трех важных городских дорог. Асфальт будут менять: на проспекте Ленина, улице Советской и улице Спартаковской. Об этом говорили на совещании при главе городской администрации Александре Макарове, которое прошло 17 мая. Как отметили специалисты, к проведению работ все готово. Ремонт магистралей будут вести вечером и поздно ночью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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