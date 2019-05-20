В Брянске начинается ремонт проспекта Ленина

СЕГОДНЯ 12:09 2019-05-20T12:09:23+03:00

Изменить размер текста: A A

На этой неделе, с 20 по 26 мая, в Брянске начинается ремонт еще трех важных городских дорог. Асфальт будут менять: на проспекте Ленина, улице Советской и улице Спартаковской. Об этом говорили на совещании при главе городской администрации Александре Макарове, которое прошло 17 мая. Как отметили специалисты, к проведению работ все готово. Ремонт магистралей будут вести вечером и поздно ночью.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU