В понедельник на Брянщину придет почти летняя жара

19 Май 20:26 2019-05-19T20:26:16+03:00

По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В понедельник, 20 мая, в Брянской области будет теплая ясная погода. По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью – плюс 5-10 градусов, днем от 21 до 26 тепла.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области, в регионе установился 3-й класс пожарной опасности, за исключением Карачевского и Навлинского районов. Здесь пока сохраняется 2-й класс пожароопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU