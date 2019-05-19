2019-05-19T20:26:16+03:00
Общество

В понедельник на Брянщину придет почти летняя жара

Днем воздух прогреется до плюс 26 градусов
Ольга УМАРОВА
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По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается.По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В понедельник, 20 мая, в Брянской области будет теплая ясная погода. По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью – плюс 5-10 градусов, днем от 21 до 26 тепла.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области, в регионе установился 3-й класс пожарной опасности, за исключением Карачевского и Навлинского районов. Здесь пока сохраняется 2-й класс пожароопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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