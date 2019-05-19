2019-05-19T17:59:09+03:00
Общество

Для брянцев выступил Константин Райкин

Народный артист России показал в ТЮЗе программу «Обычные слова»
Ольга УМАРОВА
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Автор фото: пресс-служба правительства Брянской области.Автор фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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В субботу, 18 мая, в Брянском театре юного зрителя выступил народный артист России, художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин. Он подарил брянским зрителям программу «Обычные слова…». Встреча с любимым артистом прошла в рамках Международного Славянского фестиваля «ТЕАТР+», рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

Название вечера «Обычные слова» позаимствовано из стихотворения советского поэта Давида Самойлова. Брнские зрители услышали поэзию Пушкина, Лопе де Веги, Осипа Мандельштама, Николая Рубцова, Николая Заболоцкого и Давида Самойлова.

- «Протирать как стекло» обычные слова, чтобы зрители и слушатели поняли их истинный важнейший образный смысл - главная задача большого актера, и Константин Райкин ее мастерски решил на встрече в Брянском ТЮЗе, - говорят в региональном правительстве. – После своей программы артист встретился с театроведом Марией Шевцовой из Лондона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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