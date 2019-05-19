Для брянцев выступил Константин Райкин

СЕГОДНЯ 17:59 2019-05-19T17:59:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 18 мая, в Брянском театре юного зрителя выступил народный артист России, художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин. Он подарил брянским зрителям программу «Обычные слова…». Встреча с любимым артистом прошла в рамках Международного Славянского фестиваля «ТЕАТР+», рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

Название вечера «Обычные слова» позаимствовано из стихотворения советского поэта Давида Самойлова. Брнские зрители услышали поэзию Пушкина, Лопе де Веги, Осипа Мандельштама, Николая Рубцова, Николая Заболоцкого и Давида Самойлова.

- «Протирать как стекло» обычные слова, чтобы зрители и слушатели поняли их истинный важнейший образный смысл - главная задача большого актера, и Константин Райкин ее мастерски решил на встрече в Брянском ТЮЗе, - говорят в региональном правительстве. – После своей программы артист встретился с театроведом Марией Шевцовой из Лондона.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU