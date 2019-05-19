Под Клинцами пьяный водитель ВАЗ сбил 16-летнюю велосипедистку

СЕГОДНЯ 12:55 2019-05-19T12:55:22+03:00

После этого автомобиль съехал с дороги и перевернулся

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В Клинцовском районе водитель ВАЗ сбил велосипедистку. Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области, вечером в субботу, 18 мая, в Клинцовскую больницу обратилась 16-летняя девушка. С диагнозом «черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, ушиб шейного отдела позвоночника» ее госпитализировали.

Пострадавшая рассказала, что около семи вечера попала в ДТП на участке «Клинцы-Сураж». По предварительной информации, ее сбил нетрезвый 37-летний водитель ВАЗ-2115.

- Мужчина сбил велосипедистку, которая ехала в попутном направлении по правой стороне проезжей части, - уточнили в ГИБДД. - После чего машина съехала в кювет и перевернулась.

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ИСТОЧНИК KP.RU