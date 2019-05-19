Концерт «Градусов» и «Дискотеки Аварии» в Брянске собрал сотни горожан

СЕГОДНЯ 11:03 2019-05-19T11:09:14+03:00

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На концерт популярных отечественных групп «Градусы» и «Дискотека Авария» в Брянске пришли сотни горожан. Музыканты выступили в субботу, 18 мая, на Кургане Бессмертия.

Концерт начался в семь часов вечера. Посмотреть на любимых исполнителей пришел почти весь Брянск. На Кургане, по словам очевидцев, яблоку было негде упасть.

"Градусы" - в Брянске! Автор фото: Павел Стрельцов

Судя по комментариям в соцсетях, брянцы остались довольны выступлением: «Очень крутой концерт! Ребята зажгли от души!!! Людям настоящий праздник устроили.»

"Дискотека Авария" исполнила все свои хиты. Автор фото: Павел Стрельцов

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ИСТОЧНИК KP.RU