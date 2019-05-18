2019-05-18T19:55:47+03:00
Происшествия

В Брянске из-за угрозы взрыва прошли массовые эвакуации

Горожане увидели оцепление возле ЦУМа, ТЦ «Галерея» и автовокзала
Ольга УМАРОВА
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Автор фото: vk.сom, группа "Типичный Брянск"Автор фото: vk.сom, группа "Типичный Брянск"
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Вечером в субботу, 18 мая, в Брянске прошли массовые эвакуации. Информация об этом появилась в социальных сетях.

По словам горожан, около пяти вечера из-за сообщения о подозрительном предмете эвакуировали брянский ЦУМ, ТЦ «Галерея» и автовокзал в Советском районе. Вот что пишут очевидцы о произошедшем на автостанции: «Там МЧС, ГАИ, полиция, пожарные. Люди эвакуированы за ограждение. Весь автопарк (автобусы, маршрутки) стоит вдоль дороги.»

На месте работали сотрудники полиции и МЧС. По последним данным, оцепление в общественных местах уже сняли.

Официальной информации о случившемся еще не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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