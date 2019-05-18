Под Клинцами в ДТП пострадала 11-летняя девочка

СЕГОДНЯ 12:34 2019-05-18T12:34:06+03:00

На брянской трассе не смогли разъехаться две иномарки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В пятницу, 17 мая, в Клинцовском районе произошло ДТП с двумя легковушками. Автоавария случилась около 19.40 на участке дороги «Брянск-Новозыбков».

По предварительной информации регионального УГИБДД, 24-летний водитель автомобиля Renault LOGAN, поворачивая налево, не уступил дорогу Audi 80, который ехал по «встречке». За рулем второй иномарки находился 40-летний водитель.

В результате ДТП пострадала 11-летняя пассажирка автомобиля Ауди. Девочка ушибла грудную клетку и сломала ребро. Врачи оказали ей первую помощь, назначили лечение и отпустили домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU