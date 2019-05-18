В Унечском районе мотоциклист врезался в дикое животное
Зверя сбила другая машина
Водитель мотоцикла BMW врезался в лежащее на дороге дикое животноеФото: Сергей ГАПОН
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В Унечском районе мотоциклист попал в ДТП с диким животным. Автоавария произошла около 22.44 на участке «Брянск-Новозыбков», сообщает УГИБДД УМВД России по Брянской области.
По предварительной информации, 38-летний водитель мотоцикла BMW врезался в лежащее на дороге дикое животное. Несчастного зверя ранее сбила машина.
- Водителя мотоцикла с переломом ключицы, ушибами и ссадинами положили в Клинцовскую ЦРБ, - говорят в ГИБДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU