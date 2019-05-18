В Клинцах под колеса «Лады» угодил 4-летний малыш

СЕГОДНЯ 11:45 2019-05-18T11:45:56+03:00

Пострадавший малыш шел вместе с отцом рядом с проезжей частью. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ребенка положили в больницу с переломом ноги

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В Клинцах водитель «Лады» сбил четырехлетнего ребенка. ДТП произошло в пятницу, 17 мая, около половины пятого вечера, передает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 19-летний водитель ВАЗ -21101 ехал со стороны улицы Парижской Коммуны в направлении улицы Октябрьской. Малыш шел с отцом рядом с проезжей частью, вырвался из рук и выбежал на дорогу.

- У пострадавшего ребенка - открытый перелом левой голени, - рассказали в отделе пропаганды. – Его положили в Клинцовскую центральную городскую больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU