В Клинцах под колеса «Лады» угодил 4-летний малыш
В Клинцах водитель «Лады» сбил четырехлетнего ребенка. ДТП произошло в пятницу, 17 мая, около половины пятого вечера, передает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Брянской области.
По предварительной информации, 19-летний водитель ВАЗ -21101 ехал со стороны улицы Парижской Коммуны в направлении улицы Октябрьской. Малыш шел с отцом рядом с проезжей частью, вырвался из рук и выбежал на дорогу.
- У пострадавшего ребенка - открытый перелом левой голени, - рассказали в отделе пропаганды. – Его положили в Клинцовскую центральную городскую больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU