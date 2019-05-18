2019-05-18T11:09:03+03:00
Общество

Руководителей брянских музеев поздравили с профессиональным праздником

Глава региона направил директорам культурных учреждений телеграммы
Ольга УМАРОВА
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В субботу, 18 мая, Брянск присоединится ко Всероссийской акции «Ночь музеев 2019».В субботу, 18 мая, Брянск присоединится ко Всероссийской акции «Ночь музеев 2019».Фото: Елена РАКОВА
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Брянский губернатор Александр Богомаз поздравил руководителей брянских музеев с профессиональным праздником. Международный день музеев отмечается ежегодно 18 мая.

Как рассказали в пресс-службе правительства Брянской области, глава региона направил поздравительные телеграммы руководителям ведущих музеев региона. Их получили директор областного художественного музейно-выставочного центра Елена Клюева, директор музея-заповедника Ф. И. Тютчева «Овстуг» Оксана Шейкина, директор Брянского краеведческого музея Ирина Кулешова, директор музея дятьковского хрусталя Светлана Бабаева и директор Мемориального комплекса «Партизанская поляна» Леонид Филин.

Также в субботу, 18 мая, Брянск присоединится ко Всероссийской акции «Ночь музеев 2019». Для посетителей приготовили интересные программы, которые будут идти с 17.00 и 18.00 до позднего вечера. Вход – свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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