Сотрудников суражской колонии научили пользоваться огнетушителем

СЕГОДНЯ 10:20 2019-05-18T12:23:26+03:00

Сотрудникам колонии рассказали и показали, как пользоваться первичными средствами пожаротушения. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

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В пятницу, 17 мая, с сотрудниками Суражской колонии-поселения провели занятие по пожарной безопасности. Важную информацию донесли начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Суражскому району Главного управления МЧС России по Брянской области Алексей Гуня и инспектор ОНДПР Андрей Туболев.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области, спасатели рассказали о пожарной обстановке в Суражском районе, самых частых причинах возгораний и о том, как избежать природного пожара весной и летом.

Кроме того, с сотрудниками колонии провели инструктаж о мерах пожарной безопасности на работе и дома.

- Затем собравшимся показали, как пользоваться первичными средствами пожаротушения - огнетушителями, а также рассказали об особенностях их применения при возгораниях различных классов, - говорят в МЧС. – Также на занятии рассказали о средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от продуктов горения, так называемых самоспасателях.

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ИСТОЧНИК KP.RU