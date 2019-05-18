2019-05-18T12:23:26+03:00
Общество

Сотрудников суражской колонии научили пользоваться огнетушителем

В учреждении прошел урок безопасности
Ольга УМАРОВА
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Сотрудникам колонии рассказали и показали, как пользоваться первичными средствами пожаротушения.Сотрудникам колонии рассказали и показали, как пользоваться первичными средствами пожаротушения.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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В пятницу, 17 мая, с сотрудниками Суражской колонии-поселения провели занятие по пожарной безопасности. Важную информацию донесли начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Суражскому району Главного управления МЧС России по Брянской области Алексей Гуня и инспектор ОНДПР Андрей Туболев.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области, спасатели рассказали о пожарной обстановке в Суражском районе, самых частых причинах возгораний и о том, как избежать природного пожара весной и летом.

Кроме того, с сотрудниками колонии провели инструктаж о мерах пожарной безопасности на работе и дома.

- Затем собравшимся показали, как пользоваться первичными средствами пожаротушения - огнетушителями, а также рассказали об особенностях их применения при возгораниях различных классов, - говорят в МЧС. – Также на занятии рассказали о средствах индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от продуктов горения, так называемых самоспасателях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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