2019-05-17T18:23:47+03:00
Общество

В Брянске пройдут соревнования по спортивному ориентированию "Российский азимут"

Елена РАКОВА
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В субботу, 18 мая, в центральном парке культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска пройдут соревнования «Российский Азимут».

- В этом году турнир стартует в 74 регионах России, - рассказывают в областном правительстве. - На маршруты выйдут около 115, тысяч спортсменов. В Брянской области на старт выйдет более 800 участников. Это школьники, студенты, представители общественных организаций, спортсмены. Возраст участников от 8 до 80 лет.

Регистрация участников будет идти до 10.30. Затем состоится совещание команд, а в 11.00 - церемония открытия. Сами соревнования будут идти с 12.00 до 13.30. Затем состоится церемония награждения победителей и закрытие турнира.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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