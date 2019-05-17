2019-05-17T12:06:11+03:00
Общество

Для брянских детей с ограниченными возможностями начнут искать тьютеров

В городе планируют развивать индивидуальный подход к каждому особенному ребенку
Елена РАКОВА
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У брянских детей с ограниченными возможностями появятся тьютеры. Такую систему наставничества развивают для малышей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Пока тьютеры есть в детсадах №№ 77 и 136 города Брянска. Для большего количества наставников нужно расширять штаты учреждений.

- В Брянске больше двух тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья посещают детские сады, - рассказали на заседании в горсовете. - В городе работают семь специализированных дошкольных учреждений, в детских садах общеразвивающего вида есть 65 групп для детей с нарушением речи, около 30 групп для малышей с другими заболеваниями. При этом для учреждений, где появляются особенные дети, нужно создавать специальные условия. Это не только пандусы и архитектурно-планировочные объекты, но и современные методики работы: индивидуальный учебный план, маршрут развития, режим. Воспитатели проходят подготовку, где получают методическое сопровождение по разработке и внедрению индивидуальных адаптивных образовательных программ.

При детских садах, где занимаются дети с ограниченными возможностями, созданы психолого-медико-педагогические консилиумы, чтобы разрабатывать учебные планы, технологии сопровождения ребенка. В 17 детсадах есть центры консультативной помощи родителям, дети которых в силу состояния здоровья не посещают образовательные учреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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