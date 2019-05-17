2019-05-17T10:29:30+03:00
Происшествия

В Комаричском районе водитель большегруза сбил 15-летнюю велосипедистку

Девушку с травмами головами госпитализировали
Мария Дедкова
Поделиться:
В ДТП девушка получила травму головы, ушиб мозга и ссадины лица.В ДТП девушка получила травму головы, ушиб мозга и ссадины лица.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В селе Литиж, что в Комаричском районе, в четверг,16 мая, произошло ДТП. Около половины четвертого под колеса «Камаза» угодила 15-летняя девушка, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

По предварительной информации, 33-летний водитель большегруза при попытке объехать велосипедистку, двигавшуюся по краю дороги, сбил ее.

В ДТП девушка получила травму головы, ушиб мозга и ссадины лица. Пострадавшую госпитализировали.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Советском районе Брянска с 20 по 23 мая понизят напор воды
В Брянске представят спектакль легендарные российские актеры
18 мая на Кургане Бессмертия ограничат движение и стоянку
В центре Брянска горожане делились книгами
В Брянске начали ремонтировать улицы Костычева и Рылеева
Сотрудница брасовского почтового отделения пойдет под суд за помеху правосудию
Сотрудники ГИБДД устроят сплошные проверки водителей у брянского детсада "Орленок"
У водителей брянских автобусов резко выросли зарплаты
В два этапа собираются ремонтировать Литейный мост в Брянске
Брянцу грозит до трех лет колонии за сломанный нос знакомого
Для брянских детей с ограниченными возможностями начнут искать тьютеров
Международная бизнес-миссия субъектов малого и среднего предпринимательства Брянской области в Республику Беларусь
В брянском сквере Морозова починили разбитые хулиганами лавки
В Клинцовском районе забыли о бесплатном питании детей-инвалидов
В одной из квартир в Унече нашли тело 42-летнего мужчины