В Комаричском районе водитель большегруза сбил 15-летнюю велосипедистку

СЕГОДНЯ 10:29 2019-05-17T10:29:30+03:00

В ДТП девушка получила травму головы, ушиб мозга и ссадины лица. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В селе Литиж, что в Комаричском районе, в четверг,16 мая, произошло ДТП. Около половины четвертого под колеса «Камаза» угодила 15-летняя девушка, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

По предварительной информации, 33-летний водитель большегруза при попытке объехать велосипедистку, двигавшуюся по краю дороги, сбил ее.

В ДТП девушка получила травму головы, ушиб мозга и ссадины лица. Пострадавшую госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU