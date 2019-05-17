В Комаричском районе водитель большегруза сбил 15-летнюю велосипедистку
Девушку с травмами головами госпитализировали
В ДТП девушка получила травму головы, ушиб мозга и ссадины лица.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В селе Литиж, что в Комаричском районе, в четверг,16 мая, произошло ДТП. Около половины четвертого под колеса «Камаза» угодила 15-летняя девушка, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
По предварительной информации, 33-летний водитель большегруза при попытке объехать велосипедистку, двигавшуюся по краю дороги, сбил ее.
В ДТП девушка получила травму головы, ушиб мозга и ссадины лица. Пострадавшую госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU