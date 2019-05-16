На проспекте Московском в Брянске столкнулись три автомобиля: пострадала 29-летняя девушка
Травма оказалась несерьезной
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В Брянске на проспекте Московском произошло ДТП с тремя машинами.
Около 14.50 23-летний водитель "Митсубиси Аутлендер" врезался в ехавшую впереди "Ладу Гранту". От удара вторую легковушку отбросило на автомобиль "Лексус РКС 350".
В ДТП пострадала 29-летняя пассажирка "Лады", рассказывают в областной Госавтоинспекции. Девушка ушибла шею.
Медики, к которым обратилась пострадавшая, оказали ей первую помощь и отпустили домой, назначив лечение.
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ИСТОЧНИК KP.RU