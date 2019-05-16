Андрей Антюхов вновь стал ректором Брянского государственного университета
15 мая в Брянском государственном университете имени Ивана Петровского прошли выборы ректора. Большинство голосов отдали за действующего главу вуза Андрея Антюхова, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.
Также на должность ректора претендовали доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой таможенного дела и маркетинга Николай Глушак и доктор педагогических наук, профессор, проректор по научно-исследовательской работе и международным связям Татьяна Степченко.
Однако двое кандидатов смогли набрать лишь четыре процента голосов.
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ИСТОЧНИК KP.RU