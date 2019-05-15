16 и 17 мая в Фокинском районе Брянска ограничат водоснабжение
На магистральном водоводе пройдут плановые работы
Ограничения коснутся жителей улиц Западная и Белорусская.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Фокинском районе Брянска с 22.00 16 мая до 6.00 17 мая понизят напор холодной воды Ограничения коснутся жителей улиц Западная и Белорусская. Это связано с проведением плановых работ на магистральном водоводе, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU