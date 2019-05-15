Брянских старшеклассников позвали на «аварийно-градусный» выпускной

15 Май 16:14 2019-05-15T16:14:35+03:00

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Яркой музыкальной точкой школьной поры для брянских выпускников обещает стать главное музыкальное событие мая, которое состоится на Кургане Бессмертия в Брянске в эту субботу, 18 мая. В 19 часов на сцене под «Звездой» на свежем воздухе пройдет большой концерт «Выпускной 2019» с участием двух популярных российских групп «Дискотека Авария» и «Градусы».

И хотя на него приглашают всех ребят, кто в этом году прощается со школой, но танцевальные хиты в исполнении бессменных фронтменов «Аварии» Алексея Рыжова и Алексея Серова не оставят равнодушными и родителей выпускников – ведь группа ивановских хулиганов родом из 90-х. Их хит «Новогодняя» уже давно стал своеобразным неофициальным гимном Нового года.

Своим фирменным саркастическим и немного хулиганским стилем известна и группа «Градусы». Куда бы она не приезжала, на какой сцене не звучали бы любимые россиянами хиты «Режиссер», «Вали гуляй» или «Хочется», всегда и везде зрителей накрывает цунами позитива и драйва. Уникальная атмосфера на выступлении обусловлена качественной живой музыкой, харизмой солистов и, конечно, красочным шоу.

Такой невероятный подарок всем жителям Брянска и незабываемый для выпускников преподнес Благотворительный фонд поддержки образования, здравоохранения, культуры и детского спорта Бориса Пайкина. Провести субботний вечер 18 мая в парке имени 1000-летия Брянска позвали всех горожан. Помимо грандиозного концерта, подробности которого держатся в секрете, приготовлены также различные подарки и сюрпризы. Такое зрелище нельзя пропустить, тем более что вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU