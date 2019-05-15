В Брянске отметят День славянской письменности и культуры
У здания областной филармонии пройдет концерт
В этот же день пройдет крестный ход.Фото: Мария Дедкова
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В Брянске 24 мая отпразднуют День славянской письменности и культуры.
В этот день Митрополит Брянский и Севский Александр проведет литургию в Кафедральном соборе города Брянска и возглавит крестный ход. Он пройдет от главного епархиального храма к памятнику святым Кириллу и Мефодию на Славянской площади.
У памятника совершат молебен. После чего перед зданием областной состоится концерт хоровой музыки, сообщает пресс-служба Брянской епархии.
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ИСТОЧНИК KP.RU