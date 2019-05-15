В Брянске отметят День славянской письменности и культуры

15 Май 15:36 2019-05-15T15:39:19+03:00

В этот же день пройдет крестный ход. Фото: Мария Дедкова

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В Брянске 24 мая отпразднуют День славянской письменности и культуры.

В этот день Митрополит Брянский и Севский Александр проведет литургию в Кафедральном соборе города Брянска и возглавит крестный ход. Он пройдет от главного епархиального храма к памятнику святым Кириллу и Мефодию на Славянской площади.

У памятника совершат молебен. После чего перед зданием областной состоится концерт хоровой музыки, сообщает пресс-служба Брянской епархии.

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ИСТОЧНИК KP.RU