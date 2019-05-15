2019-05-15T13:03:00+03:00
Происшествия

В Новозыбкове нашли предполагаемого убийцу сотрудницы закусочной

Им оказался уже судимый местный житель
Мария Дедкова
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Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства происшедшего.Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства происшедшего.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Новозыбкове правоохранители установили личность предполагаемого убийцы сотрудницы закусочной. Им оказался уже судимый 35-летний местный житель.

По версии следствия, выпив в заведении, мужчина набросился с ножом на работницу, несколько раз ударив ее. Затем он забрал из кассы около тысячи рублей и мобильник погибшей, после чего скрылся.

Напомним, трагедия произошла на улице Первомайской вечером 13 мая. Случайный посетитель обнаружил тело 59-летней работницы заведения с колото-резаными ранениями. Прохожий вызвал скорую и полицию.

- Следователи уже провели обыск по месту жительства подозреваемого, где обнаружили украденный телефон, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства происшедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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