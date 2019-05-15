В Брянске магазин накажут за громкие холодильники

15 Май 10:49 2019-05-15T10:49:08+03:00

Теперь хозяевам магазина грозит штраф до 20 тысяч рублей. Фото: Иван ВИСЛОВ

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В Брянске продуктовый магазин накажут за шумные холодильники.

На грохот в квартире в управление Роспотребнадзора пожаловался местный житель. После обращения брянца представители ведомства выехали на проверку в Бежицкий район.

Выяснилось, что хозяева магазина не соблюдают санитарно-эпидемиологические условия. Экспертиза показала, что в жилой комнате квартиры, расположенной над магазином уровень шума от холодильников превышает допустимые значения.

В Роспотребнадзоре потребовали от владельцев торговой точки устранить нарушения, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. В то же время на них составили административный протокол. По которому хозяевам магазина грозит штраф до 20 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU