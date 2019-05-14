11 жителей Брянска пойдут под суд за организацию подпольного казино

14 Май 18:16 2019-05-14T18:16:02+03:00

Заведение работало с октября 2017-го по июнь 2018-го. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Посетителям давали компьютеры с доступом на сайты с азартными играми

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В Брянске перед судом предстанут 11 местных жителей. По версии следствия, они организовали подпольное казино.

Заведение работало с октября 2017-го по июнь 2018-го. В арендуемых помещениях в Володарском и Фокинском районах давали компьютеры с доступом на сайты с азартными играми.

Уголовное дело брянцев в ближайшее время рассмотрит Фокинский районный суд, пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU