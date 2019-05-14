11 жителей Брянска пойдут под суд за организацию подпольного казино
Посетителям давали компьютеры с доступом на сайты с азартными играми
Заведение работало с октября 2017-го по июнь 2018-го.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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В Брянске перед судом предстанут 11 местных жителей. По версии следствия, они организовали подпольное казино.
Заведение работало с октября 2017-го по июнь 2018-го. В арендуемых помещениях в Володарском и Фокинском районах давали компьютеры с доступом на сайты с азартными играми.
Уголовное дело брянцев в ближайшее время рассмотрит Фокинский районный суд, пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU