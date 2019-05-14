В Брянске на арестованного за взятки сотрудника УФСИН завели еще два уголовных дела
В Брянске на задержанного сотрудника уголовно-исполнительной инспекции завели еще два уголовных дела по подозрению в получении взятки.
По версии следствия, с февраля по март прошлого года представитель власти взял 35 тысяч рублей у брянца, приговоренного к исправительным работам. С июля по сентябрь он получил 20 тысяч рублей от осужденного к обязательным работам.
За деньги сотрудник УФСИН пообещал засчитать неотбытое наказание.
Напомним, чуть раньше представителю власти уже предъявили обвинение за незаконное получение 30 и 116 тысяч рублей в похожих обстоятельствах.
Преступления выявили сотрудники региональных управлений ФСБ и ФСИН.
Все уголовные дела соединены в одно производство, сообщают в пресс-службе СУ СКр по Брянской области. До суда подозреваемый будет находиться в СИЗО.
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ИСТОЧНИК KP.RU