2019-05-14T14:14:09+03:00
Общество

В Брянске на арестованного за взятки сотрудника УФСИН завели еще два уголовных дела

За деньги представитель власти пообещал засчитать неотбытое наказание
Мария Дедкова
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Напомним, чуть раньше представителю власти уже предъявили обвинение за незаконное получение 30 и 116 тысяч рублей в похожих обстоятельствах.Напомним, чуть раньше представителю власти уже предъявили обвинение за незаконное получение 30 и 116 тысяч рублей в похожих обстоятельствах.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Брянске на задержанного сотрудника уголовно-исполнительной инспекции завели еще два уголовных дела по подозрению в получении взятки.

По версии следствия, с февраля по март прошлого года представитель власти взял 35 тысяч рублей у брянца, приговоренного к исправительным работам. С июля по сентябрь он получил 20 тысяч рублей от осужденного к обязательным работам.

За деньги сотрудник УФСИН пообещал засчитать неотбытое наказание.

Напомним, чуть раньше представителю власти уже предъявили обвинение за незаконное получение 30 и 116 тысяч рублей в похожих обстоятельствах.

Преступления выявили сотрудники региональных управлений ФСБ и ФСИН.

Все уголовные дела соединены в одно производство, сообщают в пресс-службе СУ СКр по Брянской области. До суда подозреваемый будет находиться в СИЗО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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