На трассе в Суземском районе под колесами иномарки погиб пешеход
По словам полицейских, автомобилист попытался избежать аварии
Все случилось около половины десятого вечера на пятом километре автодороги «Суземка-Украина».Фото: Сергей ГАПОН
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На трассе в Суземском районе в понедельник, 13 мая, произошло ДТП. Около половины десятого вечера на пятом километре автодороги «Суземка-Украина» сбили пешехода.
- 60-летний водитель "Мерседес-Бенц" 190 попытался объехать мужчину, который шел по краю проезжей части, - говорят в УГИБДД по Брянской области. - Однако столкновения избежать не удалось. В ДТП 55-летний пешеход от полученных травм скончался на месте.
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ИСТОЧНИК KP.RU