Прокуратура: В Брянской области стали чаще подделывать документы

СЕГОДНЯ 11:27 2019-05-13T11:27:20+03:00

В суды направили 18 уголовных дел Фото: Иван ВИСЛОВ

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В Брянской области увеличилось количество преступлений, связанных с подделкой документов.

К такому выводу пришла прокуратура после анализа показателей преступности в регионе.

Так, за четыре месяца этого года подобных преступлений насчитали 46. По сравнению с таким же периодом 2018-го, их число выросло на 35,2%.

Чаще всего подделкой документов занимаются в Брянске, Почепском и Суражском районах, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Правоохранители выявили 18 предполагаемых преступников. В суды направили 18 уголовных дел.

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ИСТОЧНИК KP.RU