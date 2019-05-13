Прокуратура: В Брянской области стали чаще подделывать документы
В Брянской области увеличилось количество преступлений, связанных с подделкой документов.
К такому выводу пришла прокуратура после анализа показателей преступности в регионе.
Так, за четыре месяца этого года подобных преступлений насчитали 46. По сравнению с таким же периодом 2018-го, их число выросло на 35,2%.
Чаще всего подделкой документов занимаются в Брянске, Почепском и Суражском районах, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.
Правоохранители выявили 18 предполагаемых преступников. В суды направили 18 уголовных дел.
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ИСТОЧНИК KP.RU