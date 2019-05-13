2019-05-13T10:12:55+03:00
Происшествия

В Брянске 10-летний велосипедист попал под колеса иномарки

Школьник лишь поранил подбородок
Мария Дедкова
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Мальчика осмотрели медики и отпустили домой, назначив лечение.Мальчика осмотрели медики и отпустили домой, назначив лечение.Фото: Сергей ГАПОН
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В Брянске на улице Тельмана велосипедист врезался в иномарку. Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 12 мая, около пяти часов вечера.

- 10-летний мальчик ехал по тротуару и столкнулся с "Киа Спектра" под управлением 57-летней автомобилистки, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - В ДТП велосипедист поранил подбородок. Школьника осмотрели медики и отпустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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