В Брянске 10-летний велосипедист попал под колеса иномарки
Школьник лишь поранил подбородок
Мальчика осмотрели медики и отпустили домой, назначив лечение.Фото: Сергей ГАПОН
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В Брянске на улице Тельмана велосипедист врезался в иномарку. Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 12 мая, около пяти часов вечера.
- 10-летний мальчик ехал по тротуару и столкнулся с "Киа Спектра" под управлением 57-летней автомобилистки, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - В ДТП велосипедист поранил подбородок. Школьника осмотрели медики и отпустили домой, назначив лечение.
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ИСТОЧНИК KP.RU