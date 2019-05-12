2019-05-12T12:54:24+03:00
Общество

Брянские спасатели продолжают патрулировать водоемы

Рейды проводят ежедневно
Ольга УМАРОВА
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Во время патрулирования инспекторы проводят профилактические беседы с рыбаками и судоводителями.Во время патрулирования инспекторы проводят профилактические беседы с рыбаками и судоводителями.Фото: Марина АНТОНОВА
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В Брянской области продолжает работать «речной патруль». Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам выходят на рейды по водоемам региона каждый день.

Во время патрулирования инспекторы проводят профилактические беседы с рыбаками и судоводителями.

- Сотрудники ГИМС напоминают о том, что перед выходом в плавание необходимо проверять исправность плавательного средства и наличие аварийно-спасательного имущества и инвентаря на борту, - рассказали в МЧС. - И, конечно же, важно следить за прогнозом погоды, быть предельно внимательными в пути следования и заранее сообщать родственникам о том, по какому маршруту и в какое время вернетесь обратно.

В МЧС также напомнили, что в случае чрезвычайной ситуации необходимо обратиться по телефону 01, с мобильного телефона - 101.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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