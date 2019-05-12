В Навле День Победы отметили сломанными качелями и неубранным мусором
На хулиганов пожаловались местные жители
vk.com, группа "ЧП и ДТП Брянск"
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В Навле после Дня Победы сломали качели и раскидали мусор. Местные жители опубликовали фотографии в соцсетях. На снимках видны «последствия» праздника: объедки после бурного застолья в общественной беседке и расколотое надвое деревянное сиденье подвесных качелей.
vk.com, группа "ЧП и ДТП Брянск"
Несмотря на грустную картину, в комментариях пользователи шутят: «Видимо, качели времен войны», «А еще они могут повторить».
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ИСТОЧНИК KP.RU