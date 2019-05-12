2019-05-12T10:58:00+03:00
Общество

В Навле День Победы отметили сломанными качелями и неубранным мусором

На хулиганов пожаловались местные жители
Ольга УМАРОВА
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vk.com, группа "ЧП и ДТП Брянск"vk.com, группа "ЧП и ДТП Брянск"
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В Навле после Дня Победы сломали качели и раскидали мусор. Местные жители опубликовали фотографии в соцсетях. На снимках видны «последствия» праздника: объедки после бурного застолья в общественной беседке и расколотое надвое деревянное сиденье подвесных качелей.

vk.com, группа "ЧП и ДТП Брянск"

vk.com, группа "ЧП и ДТП Брянск"

Несмотря на грустную картину, в комментариях пользователи шутят: «Видимо, качели времен войны», «А еще они могут повторить».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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