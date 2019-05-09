Брянские спасатели устроили соревнования по кроссфиту

СЕГОДНЯ 21:40 2019-05-09T21:40:15+03:00

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Брянские спасатели устроили соревнования по пожарному кроссфиту. Они прошли на Кургане Бессмертия. Участники силового многоборья в боевой экипировке и при полном снаряжении с дыхательным аппаратом на спине, все это весит около 20 килограммов, выполняли махи гири весом 24 килограмма, переворачивали покрышки колеса трактора, преодолевали забор, извлекали "пострадавшего" из под условного завала при помощи гидровлического инструмента, вскрывали конструкции с использованием бинзореза.

- Болельщики активно переживали за участников соревнований, постоянно подбадривали и поддерживали их громкими аплодисментами, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - По итогам состязаний самой сильной признана команда пожарно-спасательной части №3, второе место заняла команда службы пожаротушения, а почетное третье место заняла команда пожарно-спасательной части №13.

Начальник Главного управления МЧС россии по Брянской области генерал-майор внутренней службы Вадим Уваркин поблагодарил победителей пожарного кроссфита, поздравил весь личный состав и вручил участникам грамоты и кубок победителя.

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ИСТОЧНИК KP.RU