Колонна ЛДПР вызвала фурор на Параде поколений в Брянске

СЕГОДНЯ 19:36 2019-05-09T19:36:54+03:00

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В Параде поколений 9 мая, вслед за торжественным шествием воинских расчётов по проспекту Ленина в ознаменование 74-й годовщины Великой Победы, приняла участие празднично оформленная колонна регионального отделения ЛДПР. По уже сложившейся традиции она стала одной из самых многочисленных. Стройными шеренгами в монолитном строю под желто-синими флагами по главному проспекту Брянска прошли более пятисот членов ЛДПР, активистов молодежного крыла партии и ее сторонников из всех районов Брянской области.

Настоящий фурор среди тех, кто пришел посмотреть на Парад, и даже у сотрудников правоохранительных органов, обеспечивавших общественную безопасность, вызвали два огромных стяга – России и ЛДПР. Длина каждого из них превысила тридцать метров, а по ширине они покрыли все дорожное полотно. Активисты в желто-синих куртках пронесли их по «улице Победы» до площади Партизан. Над сводной колонной парил большой синий шар с хорошо известной брянцам аббревиатурой, которая уже прочно ассоциируется со справедливостью и добрыми делами.

На площади Партизан колонна либерал-демократов приняла участие в праздничном митинге, развернув огромное желто-синее полотнище. К Вечному огню легли венки и цветы. Красные гвоздики к подножию памятника возложил вместе с руководителями области и города депутат Брянской областной Думы, лидер фракции ЛДПР Сергей Антошин.

На площади Партизан колонна либерал-демократов приняла участие в праздничном митинге, развернув огромное желто-синее полотнище.

ИСТОЧНИК KP.RU