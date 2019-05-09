Стали известны итоги легкоатлетической эстафеты, которую провели в Брянске в День Победы
9 мая в Брянске состоялась 74-я легкоатлетическая эстафета "Дорогами памяти", посвященная Дню Победы. Ее участниками стали больше 1,5 человек из 68 школ, техникумов, колледжей и вузов.
- В этом году участники соревнований бежали по маршруту: БГУ - Курган Бессмертия - Дом бракосочетания Советского района - Курган Бессмертия - БГУ, - уточнили в мэрии Брянска.
По итогам эстафеты призовые места распределились следующим образом:
Школы с численностью до 600 учащихся:
1 место — школа №45
2 место — школа №40
3 место — школа №19
Школы с численностью свыше 600 учащихся:
1 место — школа №60
2 место — школа №55
3 место — гимназия №1
Средние специальные учебные заведения:
1 место — Брянское училище олимпийского резерва
2 место — Брянский железнодорожный техникум и Брянский техникум индустрии сервиса
3 место — Брянский медико-социальный техникум имени Амосова
Высшие учебные заведения:
1 место — Брянский государственный университет
2 место — Брянский государственный инженерно-технологический университет
3 место — Брянский государственный технический университет
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ИСТОЧНИК KP.RU
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