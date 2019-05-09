2019-05-09T16:21:18+03:00
Спорт

Стали известны итоги легкоатлетической эстафеты, которую провели в Брянске в День Победы

В соревнованиях приняли участие больше 1500 человек
Елена РАКОВА
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Победителей эстафеты наградили медалями и кубками.Победителей эстафеты наградили медалями и кубками.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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9 мая в Брянске состоялась 74-я легкоатлетическая эстафета "Дорогами памяти", посвященная Дню Победы. Ее участниками стали больше 1,5 человек из 68 школ, техникумов, колледжей и вузов.

- В этом году участники соревнований бежали по маршруту: БГУ - Курган Бессмертия - Дом бракосочетания Советского района - Курган Бессмертия - БГУ, - уточнили в мэрии Брянска.

По итогам эстафеты призовые места распределились следующим образом:

Школы с численностью до 600 учащихся:

1 место — школа №45

2 место — школа №40

3 место — школа №19

Школы с численностью свыше 600 учащихся:

1 место — школа №60

2 место — школа №55

3 место — гимназия №1

Средние специальные учебные заведения:

1 место — Брянское училище олимпийского резерва

2 место — Брянский железнодорожный техникум и Брянский техникум индустрии сервиса

3 место — Брянский медико-социальный техникум имени Амосова

Высшие учебные заведения:

1 место — Брянский государственный университет

2 место — Брянский государственный инженерно-технологический университет

3 место — Брянский государственный технический университет

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ИСТОЧНИК KP.RU

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