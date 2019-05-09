2019-05-09T16:31:51+03:00
Общество

В День Победы-2019 по Брянску прошел "Бессмертный полк"

В его ряды встали около 60 жителей региона с портретами ветеранов[фото]
Елена РАКОВА
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Участники "Бессмертного полка" прошли по центру Брянска.Участники "Бессмертного полка" прошли по центру Брянска.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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В День Победы Брянск присоединился ко всероссийской акции "Бессмертный полк". Уже в седьмой раз в Брянске прошло шествие "Бессмертного полка".

Тысячи жителей региона с портретами своих родных-ветеранов прошли по центру города от кафедрального собора до Кургана Бессмертия.

Хотя погода оставляла желать лучшего, участниками акции, по данным регионального правительства, стали около 60 тысяч брянцев. А всего по области - около 110 тысяч человек.

- Под звон колоколов кафедрального собора колонна брянцев выдвинулась по проспекту Ленина, свернула на улицу Дуки и направилась в сторону Кургана Бессмертия, - рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. - "Бессмертный полк" прошел путь более трех километров. Во время движения колонны брянцы пели песни военных лет, поздравляли друг друга с главным праздником - Днем Победы.

Пасмурная погода не помешала брянцам встать в ряды "Бессмертного полка" Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Пасмурная погода не помешала брянцам встать в ряды "Бессмертного полка"Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Финальной точкой маршрута акции стали площадь Воинской славы и Курган Бессмертия. Над площадью прозвучал "Гимн "Бессмертного полка". Затем перед горожанами выступил Брянский городской академический хор, который исполнил песни "Счастья тебе, земля!", "Здравствуй Брянск!", "Катюша" и, конечно, "День Победы".

Брянск уже в седьмой раз присоединился ко всероссийской акции "Бессмертный полк". Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

Брянск уже в седьмой раз присоединился ко всероссийской акции "Бессмертный полк".Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области

"Бессмертный полк" прошел под звон колоколов кафедрального собора. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

"Бессмертный полк" прошел под звон колоколов кафедрального собора.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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ИСТОЧНИК KP.RU

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