Брянский ансамбль "Ватага" выступил в кремле на Пасхальном фестивале
Ансамбль народной музыки "Ватага" представил Брянскую область на гала-концерте Пасхального фестиваля народных традиций "Хранимые Веками" в Кремле.
Фестиваль проходил с января по май и объединил творческие коллективы народного самодеятельного и профессионального творчества, а также мастеров и производителей художественных промыслов со всей России.
Брянские артисты прошли всероссийский отбор, прежде чем удостоиться возможности спеть на главной сцене страны со звездами российской эстрады: Олегом Газмановым, Львом Лещенко, Дмитрием Маликовым, Сосо Павлиашвили, Государственным Академическим ансамблем народного танца имени Игоря Моисеева, Московским Государственным Академическим театром танца «Гжель», Государственным концертным ансамблем песни и танца "Кубанская казачья вольница", детским хором «Сольба» и другими.
Гости гала-концерта весь вечер знакомились со всемирно известными центрами старинного народного искусства России, а также с образцами современных ремесленных производств. Гжельский фарфор, дымковская игрушка жостовская роспись, мезенская роспись, михайловское кружево, мстёрская лаковая миниатюра, романовская игрушка, хотьковская резьба, полхов-майданская и городецкая роспись – более 40 мастерских представили свои работы в Кремле, сообщают организаторы фестиваля.
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ИСТОЧНИК KP.RU