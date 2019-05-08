Брянский ансамбль "Ватага" выступил в кремле на Пасхальном фестивале

СЕГОДНЯ 17:49 2019-05-08T17:49:17+03:00

Ансамбль "Ватага" выступил на одной сцене со звездами российской эстрады. Фото: пресс-служба Пасхального фестиваля.

Для участия в нем артисты прошли всероссийский отбор

Изменить размер текста: A A

Ансамбль народной музыки "Ватага" представил Брянскую область на гала-концерте Пасхального фестиваля народных традиций "Хранимые Веками" в Кремле.

Фестиваль проходил с января по май и объединил творческие коллективы народного самодеятельного и профессионального творчества, а также мастеров и производителей художественных промыслов со всей России.

Брянские артисты прошли всероссийский отбор, прежде чем удостоиться возможности спеть на главной сцене страны со звездами российской эстрады: Олегом Газмановым, Львом Лещенко, Дмитрием Маликовым, Сосо Павлиашвили, Государственным Академическим ансамблем народного танца имени Игоря Моисеева, Московским Государственным Академическим театром танца «Гжель», Государственным концертным ансамблем песни и танца "Кубанская казачья вольница", детским хором «Сольба» и другими.

Гости гала-концерта весь вечер знакомились со всемирно известными центрами старинного народного искусства России, а также с образцами современных ремесленных производств. Гжельский фарфор, дымковская игрушка жостовская роспись, мезенская роспись, михайловское кружево, мстёрская лаковая миниатюра, романовская игрушка, хотьковская резьба, полхов-майданская и городецкая роспись – более 40 мастерских представили свои работы в Кремле, сообщают организаторы фестиваля.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU