У брянских спасателей появился свой храм

СЕГОДНЯ 17:08 2019-05-08T17:08:30+03:00

Храм "Неопалимая купина" построили на пожертвования спасателей и неравнодушных брянцев. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Посещать его могут и простые горожане

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В среду, 8 мая, в Брянске освятили деревянный храм в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина". Его построили на территории Главного управления МЧС России по Брянской области на улице Дуки. Храм украшает изготовленный в Волгодонске бело-золотой иконостас с писаными иконами.

Храм освятил митрополит Брянский и Севский Александр. Владыка подарил главному брянскому спасателю Вадиму Уваркину иконы Спасителя и Божией Матери. В благодарность за усердные труды наградил его медалью преподобного и благоверного князя Олега Брянского.

- Три года назад я попросил у Владыки благословение на строительство храма, - рассказал начальник ГУ МЧС РФ по Брянской области Вадим Уваркин. - После этого вместе с Советом ветеранов Главного управления мы подобрали проект, Владыка его благословил. И сегодня эта наша мечта воплотилась в жизнь.

Теперь богослужения в храме "Неопалимая Купина" будут идти постоянно по воскресным и праздничным дням. Посещать их могут как сотрудники ведомства, так и жители Брянска.

Бело-золотой иконостас храма расписывали в Волгодонске.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

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ИСТОЧНИК KP.RU