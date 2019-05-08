2019-05-08T15:45:51+03:00
Общество

Брянских автомобилистов 12 мая ждут сплошные проверки

Полицейские будут дежурить на улице Литейной
Мария Дедкова
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Напомним, за пьяную езду автомобилистам грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав.Напомним, за пьяную езду автомобилистам грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Брянске 12 мая на улице Литейной пройдут сплошные проверки водителей. Патрульные машины будут дежурить в районе кольца "Стальзавода" с 2.30 до 3.00. Полицейские проверят, нет ли за рулем пьяных автомобилистов, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Напомним, за пьяную езду автомобилистам грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав. За повторное нарушение - до двух лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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