В прошлом году в Брянской области утонули 11 детей
В прошлом году в реках и озерах Брянской области утонули 11 детей. По фактам ЧП следователи завели 8 уголовных дел.
Случаи гибели детей были в Брянске, Жуковском, Унечском, Суражском и Рогнединском районах.
Так, 1 августа 2018 года в Десне около села Супонево во время купания утонули две 13-летние девочки. Спустя две недели в Бежицком районе города Брянска утонули еще двое школьников возрасте 8 и 11 лет. В обоих случаях дети были без взрослых.
- Причинами гибели становились неумение плавать, купание в незнакомых и необорудованных местах, несоблюдением правил безопасности, - говорят в СУ СКР по Брянской области. - Такие случаи происходили, как правило, в необорудованных для купания местах во время самостоятельного и неорганизованного отдыха детей, оставленных без присмотра со стороны взрослых.
Правоохранители предупреждают: не оставляйте детей без присмотра.
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ИСТОЧНИК KP.RU