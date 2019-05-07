2019-05-07T10:45:58+03:00
Общество

В прошлом году в Брянской области утонули 11 детей

По фактам ЧП следователи завели 8 уголовных дел
Мария Дедкова
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Правоохранители предупреждают: не оставляйте детей без присмотра.Правоохранители предупреждают: не оставляйте детей без присмотра.Фото: Елена РАКОВА
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В прошлом году в реках и озерах Брянской области утонули 11 детей. По фактам ЧП следователи завели 8 уголовных дел.

Случаи гибели детей были в Брянске, Жуковском, Унечском, Суражском и Рогнединском районах.

Так, 1 августа 2018 года в Десне около села Супонево во время купания утонули две 13-летние девочки. Спустя две недели в Бежицком районе города Брянска утонули еще двое школьников возрасте 8 и 11 лет. В обоих случаях дети были без взрослых.

- Причинами гибели становились неумение плавать, купание в незнакомых и необорудованных местах, несоблюдением правил безопасности, - говорят в СУ СКР по Брянской области. - Такие случаи происходили, как правило, в необорудованных для купания местах во время самостоятельного и неорганизованного отдыха детей, оставленных без присмотра со стороны взрослых.

Правоохранители предупреждают: не оставляйте детей без присмотра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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