На брянской трассе лоб в лоб столкнулись две легковушки

СЕГОДНЯ 19:12 2019-05-04T19:12:25+03:00

Один из водителей не справился с управлением. Фото: Елена РАКОВА

В автоаварии пострадали два человека

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На брянской трассе в Погарском районе лоб в лоб столкнулись две легковушки. Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 мая около 16.45 на 19 километре автодороги "Погар-Стародуб-Андрейковичи".

- По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля "Киа спортэдж", двигаясь в сторону села Андрейковичи, отвлекся от управления и лоб в лоб столкнулся со встречным автомобилем "Рено логан" под управлением 37-летней автомобилистки, - пояснили в областной Госавтоинспекциии. - В ДТП пострадали два человека.

У автомобилистки диагностировали закрытый перелом обоих бедер, ушиб грудной клетки, травматический шок 2-й степени. У 19-летней пассажирки автомобиля "Рено логан" диагностировали ушиб правого бедра с выраженным болевым синдромом, ушиб грудной клетки. Обеих пострадавших госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU