2019-05-04T18:37:23+03:00
Происшествия

В Почепе столкнулись легковушка и МАЗ, пострадал 6-летний ребенок

По факту ДТП полицейские проводят проверку
Елена РАКОВА
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В ДТП пострадал ребенок.В ДТП пострадал ребенок.Фото: Елена РАКОВА
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В Почепе при столкновении двух автомобилей пострадал 6-летний ребенок. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 12.40 3 мая на улице Усиевича.

По предварительной информации, 43-летняя автомобилистка, которая ехала на "Лада калина", не справилась с управлением на повороте и столкнулась со встречным МАЗом.

Во время ДТП, как сообщают в областной Госавтоинспекции, пострадал 6-летний ребенок, который ехал в легковушке.

У малыша диагностировали раны лба и левой щеки, сотрясение мозга. После оказания помощи ребенка отпустили домой, назначив лечение.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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