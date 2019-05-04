В Почепе столкнулись легковушка и МАЗ, пострадал 6-летний ребенок

СЕГОДНЯ 18:37 2019-05-04T18:37:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Почепе при столкновении двух автомобилей пострадал 6-летний ребенок. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 12.40 3 мая на улице Усиевича.

По предварительной информации, 43-летняя автомобилистка, которая ехала на "Лада калина", не справилась с управлением на повороте и столкнулась со встречным МАЗом.

Во время ДТП, как сообщают в областной Госавтоинспекции, пострадал 6-летний ребенок, который ехал в легковушке.

У малыша диагностировали раны лба и левой щеки, сотрясение мозга. После оказания помощи ребенка отпустили домой, назначив лечение.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU