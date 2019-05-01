Брянск встретил желто-синий Первомай

СЕГОДНЯ 18:22 2019-05-01T18:23:50+03:00

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Около пятисот брянцев встретили Первомай под желто-синими знаменами ЛДПР, торжественный митинг в честь Международного дня солидарности трудящихся состоялся на площади Революции. Как отметил в своем выступлении перед собравшимися лидер фракции ЛДПР в Брянской областной Думе Сергей Антошин, это звонкое и ёмкое слово Первомай находит особый отклик в сердцах разных поколений граждан нашей страны. А сам праздник всегда ассоциировался с защитой прав трудового народа, его интересов.

«Фракция ЛДПР в Государственной Думе на протяжении многих лет делает все возможное, чтобы облегчить жизнь простого населения. ЛДПР выступает против налога в 13 процентов для всех. Мы поднимаем вопрос, чтобы богатые платили больше. А те люди, которые получают минимальную зарплату, вообще налогов не платили. К сожалению, нас пока меньшинство, поэтому такие законы принять не могут. Но сегодня здесь присутствует молодежь. Мне бы хотелось, и я в это верю, что они смогут в дальнейшем продвигать идеи социальной справедливости на государственном уровне. А ЛДПР – партия добрых дел. И тому подтверждение – благотворительная акция «Собери ребенка в школу». Тысячи малообеспеченных и многодетных семей получат от ЛДПР все необходимое для первоклассников. И это не единственное доброе дело нашей партии», - отметил Сергей Сергеевич.

Лучшим подтверждением его слов стала акция «Время сеять добро», которую брянские либерал-демократы провели здесь же, в ходе митинга. Отличным подспорьем для дачников и владельцев приусадебных участков станут наборы семян от Владимира Жириновского и брянского депутата Госдумы от ЛДПР Бориса Пайкина. В наборах – селекционные семена проверенных и несложных в уходе культур, нужных на каждом столе – моркови, укропа, петрушки, свеклы, редиски и лука-батуна. В комплекте к ним прилагались – также бесплатно – удобные перчатки для работы на земле. Всего в рамках акции «Время сеять добро» будет роздано 50 тысяч таких наборов в городах и районах Брянской области.

Сергей Антошин пригласил всех жителей Брянска на большой концерт «Выпускник - 2019».

Закрывая праздничный митинг-концерт по случаю Первомая, который оказался в Брянске окрашен в сине-желтые цвета, Сергей Антошин пригласил всех жителей Брянска на большой концерт «Выпускник - 2019». Он пройдет 18 мая в 19 часов на Кургане Бессмертия. Поднять настроение брянцам, особенно выпускникам, приедут известные, популярные группы «Дискотека Авария» и «Градусы».

ИСТОЧНИК KP.RU