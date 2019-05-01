В Брянске на стройке погиб рабочий

СЕГОДНЯ 10:30 2019-05-01T10:30:18+03:00

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Во вторник, 30 апреля в Брянске на одной из строек произошло ЧП. На одном из объектов в Бежице погиб 34-летний рабочий, сообщает телеканал "Городской. Мужчина сорвался со строительных лесов и упал на бетонный пол. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU