В Брянске осудили организатора группы по хищению дизельного топлива
В Брянске 30 апреля один из организаторов преступной группы, занимавшейся хищением дизельного топлива, выслушал приговор суда.
Оказывается, 36-летний горожанин вместе с приятелями врезали трубу в магистральный нефтепродуктопровод и слили больше 730 тонн топлива. Причиненный ущерб превысил 31,3 миллиона рублей.
Банду накрыли сотрудники регионального управления ФСБ.
- Обвиняемый в ходе предварительного следствия заключил соглашение о сотрудничестве, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Суд учел это и приговорил виновного к четырем годам колонии общего режима. Кроме того, осужденный выплатит штраф в 900 тысяч рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Еще двое организаторов группы - в федеральном розыске.
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ИСТОЧНИК KP.RU