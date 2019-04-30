2019-04-30T18:16:47+03:00
Происшествия

В Брянске осудили организатора группы по хищению дизельного топлива

Он отправится в колонию на четыре года
Мария Дедкова
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Приговор пока не вступил в законную силу.Приговор пока не вступил в законную силу.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Брянске 30 апреля один из организаторов преступной группы, занимавшейся хищением дизельного топлива, выслушал приговор суда.

Оказывается, 36-летний горожанин вместе с приятелями врезали трубу в магистральный нефтепродуктопровод и слили больше 730 тонн топлива. Причиненный ущерб превысил 31,3 миллиона рублей.

Банду накрыли сотрудники регионального управления ФСБ.

- Обвиняемый в ходе предварительного следствия заключил соглашение о сотрудничестве, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Суд учел это и приговорил виновного к четырем годам колонии общего режима. Кроме того, осужденный выплатит штраф в 900 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Еще двое организаторов группы - в федеральном розыске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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