На майские праздники в Брянске будут дежурить дополнительные наряды ДПС

СЕГОДНЯ 12:20 2019-04-30T12:20:27+03:00

Полицейские хотят усилить контроль за автомобилистами, так как, по их словам, дисциплина водителей и пешеходов ухудшается. Фото: Евгения ГУСЕВА

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С 1 по 12 мая на дорогах Брянска будут дежурить дополнительные наряды ДПС, а также в «скрытые» патрули.

Полицейские хотят усилить контроль за автомобилистами, так как, по их словам, дисциплина водителей и пешеходов ухудшается.

- Особое внимание уделят выявлению пьяных за рулем, нарушителей правил перевозки детей-пассажиров, а также обеспечению безопасности пешеходов, -говорят в городской Госавтоинспекции. - Брянцев просим соблюдать скоростной режим, исключить любую возможность управления автомобилем в состоянии опьянения, особое внимание уделять детям-пешеходам.

Если вы заметили нарушителя на дороге, сообщите об этом в дежурную часть или ближайшему наряду ДПС.

Телефон дежурной части: 74-71-02

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ИСТОЧНИК KP.RU