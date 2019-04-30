На майские праздники в Брянске будут дежурить дополнительные наряды ДПС
С 1 по 12 мая на дорогах Брянска будут дежурить дополнительные наряды ДПС, а также в «скрытые» патрули.
Полицейские хотят усилить контроль за автомобилистами, так как, по их словам, дисциплина водителей и пешеходов ухудшается.
- Особое внимание уделят выявлению пьяных за рулем, нарушителей правил перевозки детей-пассажиров, а также обеспечению безопасности пешеходов, -говорят в городской Госавтоинспекции. - Брянцев просим соблюдать скоростной режим, исключить любую возможность управления автомобилем в состоянии опьянения, особое внимание уделять детям-пешеходам.
Если вы заметили нарушителя на дороге, сообщите об этом в дежурную часть или ближайшему наряду ДПС.
Телефон дежурной части: 74-71-02
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ИСТОЧНИК KP.RU