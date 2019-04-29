В Брянске на Городищенской горке перевернулась легковушка

СЕГОДНЯ 18:08 2019-04-29T18:08:57+03:00

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На Городищенской горке в Брянске произошло ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях днем в понедельник, 29 апреля. На улице Бежицкой перевернулась иномарка. Как пишут в комментариях, автомобилист не справился с управлением. По словам пользователей, водитель не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU