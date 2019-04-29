В Брянске на Городищенской горке перевернулась легковушка
О ДТП сообщили очевидцы в социальных сетях
По словам пользователей, водитель не пострадал. Фото: vk.com, Сергей Остапенко
Изменить размер текста:
На Городищенской горке в Брянске произошло ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях днем в понедельник, 29 апреля. На улице Бежицкой перевернулась иномарка. Как пишут в комментариях, автомобилист не справился с управлением. По словам пользователей, водитель не пострадал.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU