2019-04-29T18:08:57+03:00
Происшествия

В Брянске на Городищенской горке перевернулась легковушка

О ДТП сообщили очевидцы в социальных сетях
Мария Дедкова
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По словам пользователей, водитель не пострадал. Фото: vk.com, Сергей ОстапенкоПо словам пользователей, водитель не пострадал. Фото: vk.com, Сергей Остапенко
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На Городищенской горке в Брянске произошло ДТП. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях днем в понедельник, 29 апреля. На улице Бежицкой перевернулась иномарка. Как пишут в комментариях, автомобилист не справился с управлением. По словам пользователей, водитель не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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