Во время пасхальной службы в брянских храмах будут дежурить пожарные
В преддверии праздника настоятели прослушали инструктаж
Профилактическую работу по противопожарной безопасности провели заранее.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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В 145 православных храмах Брянской области в ночь с 7 на 8 апреля будут дежурить пожарные и спасатели.
Как говорят в пресс-службе регионального ГУ МЧС, профилактическую работу с настоятелями провели заранее.
В преддверии Пасхальных праздников прошли практические тренировки по эвакуации людей, а для сотрудников церквей и храмов провели инструктаж.
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ИСТОЧНИК KP.RU