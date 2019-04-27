Во время пасхальной службы в брянских храмах будут дежурить пожарные

СЕГОДНЯ 17:49 2019-04-27T17:49:34+03:00

Профилактическую работу по противопожарной безопасности провели заранее. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

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В 145 православных храмах Брянской области в ночь с 7 на 8 апреля будут дежурить пожарные и спасатели.

Как говорят в пресс-службе регионального ГУ МЧС, профилактическую работу с настоятелями провели заранее.

В преддверии Пасхальных праздников прошли практические тренировки по эвакуации людей, а для сотрудников церквей и храмов провели инструктаж.

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ИСТОЧНИК KP.RU